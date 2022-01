Gf Vip, Soleil Sorge discute con Jessica Selassié dopo l’arrivo nella casa di Delia Duran

Soleil Sorge e Jessica Selassié discutono per Delia Duran: crollano gli equilibri al Gf Vip.

L’arrivo di Delia Duran, moglie di Alex Belli, nella Casa del Gf Vip ha inevitabilmente fatto saltare molti equilibri e la prima a risentirne è Soleil Sorge che averte un senso di abbandono da parte di chi fin qui le era stato vicino.

L’accusa dell’influencer è rivolta soprattutto a Jessica Salessié, tanto che le due non se le sarebbero di certo mandate a dire.

Gf Vip, scontro tra Soleil e Jessica

“Ne hai detto peste e corna e poi stai lì a fai l’amica”, ha detto Soleil a Jessica che da par sua si è difesa dicendo di aver parlato al massimo due volte con la Duran.

“Quello che ho sempre detto – ha precisato Jessica – l’ho riferito anche a lei ed è un mio pensiero da sempre”.

Gf Vip, Soleil e Jessica discutono

La Selassiè ha fatto poi notare e Soleil Sorge che siano altri i gieffini che stia dando troppa amicizia alla Duran, malgrado prima ne parlassero molto male, e tra questi ci sarebbe in particolar modo Manila Nazzaro.

Soleil e Jessica, scontro al Gf Vip

“A me sembra una disperata di fama e basta – ha aggiunto Soleil – È lei l’unica che non ha rispettato lui, il loro rapporto e sè stessa e neanche me”. Strascichi di una storia finita male e troppo di recente per poter essere metabolizzata in un contesto nel quale tutto sembra voler ricordare a Soleil quanto accaduto.