Gf Vip, Soleil Sorge e Delia Duran già si conoscevano? L’indiscrezione

Soleil Sorge e Delia Duran, secondo indiscrezioni, si sarebbero viste ben prima che iniziasse la sesta edizione del GF Vip.

Una clamorosa indiscrezione ha travolto Soleil Sorge e Delia Duran che al Grande Fratello Vip hanno finito per dirsene di tutti i colori a causa del rapporto instaurato dall’influencer e Alex Belli.

Soleil Sorge e Delia Duran: l’indiscrezione

Amedeo Venza ha condiviso un’indiscrezione bomba con i fan dei social: sembra infatti che Delia Duran e Soleil Sorge si sarebbero viste ben prima che iniziasse il GF Vip insieme a un misterioso personaggio denominato “Ciccio Pasticcio” (forse Fabrizio Corona?) e che in quell’occasione potrebbero aver orchestrato la trama del “triangolo” portato avanti durante il GF Vip da loro stesse e da Alex Belli. “Soleil e Delia si conoscevano prima del GF Vip! Qualche settimana prima dell’inizio del reality le due promettenti attrici di Centovetrine 2.0 erano a cena insieme CiccioPasticcio e un noto manager di agenzia milanese”, ha scritto Amedeo Venza.

Sono in molti sui social a credere che il ménage messo in campo da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran non sia altro che un “teatrino” orchestrato appositamente dai tre al solo fine di ottenere maggiore visibilità.

Soleil Sorge contro Delia Duran

Più volte Soleil Sorge e Delia Duran si sono confrontate a suon d’insulti al GF Vip a causa dell’avvicinamento tra l’influencer e il marito della modella, Alex Belli.

Incuranti di quanto tuonato contro di loro da Delia Duran, Soleil e Alex Belli sembrano essere sempre più vicini e in molti credono che presto i due finiranno per dichiararsi i loro reciproci sentimenti.

“Vivo con te 24 ore su 24 senza nessun tipo di remora. Pensi che le telecamere possano frenarmi? No”, ha dichiarato Belli a Soleil nelle ultime ore, mentre lei ha risposto: “Mi hai visto stranita perchè hai detto una cavolata “le telecamere non mi frenerebbero se io fossi interessato”.

Non giochiamo così lo sai benissimo. Sono rimasta zitta, in silenzio, per non infangare nulla. Tu però non devi farti girar le scatole se io ho l’occhio di una a cui non torna qualcosa. Sono molto più arrabbiata di te. Poi ricorda che quella che passa peggio sono io”.

Soleil Sorge: lo scontro tra Alex Belli e Delia Duran

Anche Alex Belli ha dovuto fare i conti con l’ira di sua moglie nei suoi confronti e ormai sono sempre di più i telespettatori a credere che l’unione tra i due abbia le ore contate. La verità è quella mostrata dalle telecamere o sarà davvero un teatrino orchestrato a regola d’arte da Soleil e Delia?