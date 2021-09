Secondo una nuova indiscrezione, la concorrente del GF Vip Soleil Sorge avrebbe un segreto che riguarda anche il suo rapporto con Gianmaria Antinolfi

Un nuovo gossip relativo alla concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, sta circolando sul web nel corso delle ultime ore. La rivelazione, recentemente diffusa, aggiunge alcuni particolari alla relazione che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto con il coinquilino Gianmaria Antinolfi.

GF Vip, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: il segreto dell’influencer

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha debuttato ufficialmente lo scorso lunedì 13 settembre: nelle prime due settimane che hanno caratterizzato il reality show, una delle vicende che sta alimentando la tensione all’interno della Casa è il rapporto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi.

I due coinquilini, infatti, hanno avuto una relazione in passato, finita in modo poco amichevole: all’epoca dei fatti, mentre l’ex tronista decise di lasciare senza remore il manager, Gianmaria Antinolfi ha riferito più volte – anche durante il GF Vip – che avrebbe desiderato avere una relazione seria con Soleil Sorge, in quanto profondamente innamorato della influencer.

GF Vip, Soleil Sorge e il rapporto con Gianmaria Antinolfi

Il passato condiviso da Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sta generando svariate tensioni nella Casa e i due concorrenti si ritrovano spesso a litigare tra loro, sia durante le dirette h24 che durante le puntate del reality trasmesse in prima serata su Canale 5. Proprio in occasione dell’ultima puntata del GF Vip, andata in onda venerdì 24 settembre, i due coinquilini hanno avuto un ennesimo confronto/scontro.

A proposito del rapporto tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, si è espresso Gabriele Parpiglia che, a Casa Chi, ha spiegato che l’ex tronista (molto attenta a non far trapelare informazioni circa la sua vita privata) stesse frequentando un’altra persona mentre viveva la liaison con l’attuale gieffino.

GF Vip, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: l’indiscrezione

Sulla base delle informazioni riferite da Gabriele Parpiglia, infatti, è stato rivelato quanto segue: “Diciamo la verità senza possibilità di essere smentiti, perché questa è la verità.

Non so perché Gianmaria non l’ha detto. Soleil invocava la privacy per un motivo specifico. Lei aveva una relazione con un bel ragazzo russo facoltoso. Lui si chiama Boris Lukov. La situazione era che tutto accadeva mentre frequentava anche Gianmaria. Quindi ha diviso il suo cuore in due parti. Non riusciva a prendere una decisione. Per questo diceva che voleva vivere la sua storia con Antinolfi in silenzio. Gianmaria ha accettato il compromesso pensando di far innamorare Soleil”.

Inoltre, il giornalista ha anche spiegato: “La Sorge ha fatto l’amore con Jeremias Rodriguez sotto le telecamere dell’Isola dei Famosi e poi sentir dire: ‘Voglio la mia privacy’ fa quasi ridere, non regge e non sta in piedi. La verità è che c’è una terza persona. Questo ragazzo si chiama Boris Lukov”.

Infine, Gabriele Parpiglia ha concluso: “Quando Soleil Sorge ha chiuso con Gianmaria lui ha tentato di andare a Napoli. Quando lui andò a Napoli lei era con Dayane e Chi ha fatto la copertina della Mello che baciava l’imprenditore casertano. Il motivo, quindi, di questa chiusura non era la privacy violata. Perché parliamo di una ragazza che dopo 4 giorni con Jeremias ha fatto l’amore all’Isola. La verità si chiama Boris. Se ha ancora un legame con Boris non lo sappiamo. Però calcolate che molti viaggi che ha documentato sui social erano in compagnia di questo ragazzo molto ricco. Si tratta di una donna che non racconta la verità. Perché prendere per i fondelli i telespettatori invocando la privacy? Prendi pure in giro Gianmaria ma non i telespettatori”