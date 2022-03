GF Vip, Soleil Sorge: “Ecco chi non meritava la finale”

Soleil Sorge ha svelato a GF Vip Party chi, secondo lei, non avrebbe meritato di arrivare alla finale del GF Vip.

Soleil Sorge è stata ospite al GF Vip Party dove ha commentato in diretta la finale del GF Vip 6 in compagnia di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi e ha svelato chi, secondo lei, non avrebbe meritato di arrivare in finale.

Soleil Sorge: la finale del GF Vip 6

Soleil Sorge è stata ospite di GF Vip Party e ha svelato chi, secondo lei, non avrebbe meritato di arrivare in finale al GF Vip 6, il reality show di cui lei è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse. Soleil si è espressa contro la vincitrice di questa sesta edizione del reality show, Jessica Selassié, e contro la sua acerrima nemica, Delia Duran.

“Chi non meritava la finale? Più di uno, no vabbè scherzo.

Jessica tra tutti quelli che ci sono, oddio no aspettate c’è Delia. Sì allora dico che non se la meritava la Duran. Su chi ho cambiato totalmente idea? Assolutamente Katia, perché prima di entrare me ne avevano dette di ogni. Mi dicevano di stare attenta a lei perché era super severa ed estremamente fredda. Tutti erano convinti che io e lei avremmo litigato subito e invece è stato amore a prima vista, ci siamo scoperte e raccontate molto”, ha dichiarato l’influencer.

Soleil Sorge: chi meritava di arrivare in finale

Soleil ha detto anche chi, secondo lei, avrebbe meritato di arrivare con lei alla finale del programma.

“Chi è il più stratega? Sono senza ombra di dubbio Jessica e Lulù che vogliono vincere dall’inizio da quando sono entrate […]. Questa finale non mi piace, anche se sono felice per alcuni. Il mio sogno era quello di spegnere le luci. Ho sempre visto me, Davide, Alex, Katia, poi Sophie che è stata sorprendente come scoperta.

Ci siamo scontrate, ma per me i rapporti sono belli se intensi”, ha dichiarato l’influencer, oggi giudice a La Pupa e il Secchione.