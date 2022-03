GF Vip, Soleil Sorge eliminata a un passo dalla finale: la sua reazione

Soleil Sorge è stata eliminata a un passo dalla finale al Grande Fratello Vip. Tutto quello che c'è da sapere.

Soleil Sorge è stata eliminata a un passo dalla finale del GF Vip 6 e ha svelato come l’avrebbe presa.

Soleil Sorge: l’eliminazione dal GF Vip

Mentre il popolo del web è diviso tra chi avrebbe voluto vedere Soleil come finalista del GF Vip e chi no, l’influencer ha rotto il silenzio sulla fine della sua esperienza al reality show.

La sua eliminazione è avvenuta con il 46% di preferenze, contro il 54% ottenute da Davide Silvestri. All’annuncio del verdetto Soleil ha abbracciato l’amico e ha detto: “Va tutto bene, sono felicissima”.

Sui social Soleil non ha commentato la notizia della sua eliminazione e in tanti si chiedono se essa non fosse stata già “prestabilita” dalla produzione del programma inv ista dei nuovi impegni televisivi dell’influencer (che, dal 15 marzo, sarà giudice a La Pupa e il Secchione).

Lo sfogo di Dayane Mello

In tanti tra i fan di Soleil avrebbero voluta vederla in finale e tra questi vi è stata anche l’amica Dayane Mello, che si è sfogata via social tuonando contro il GF Vip e affermando che il programma fosse truccato.

“E’ tutto una truffa. Certo che dico truffa, tutto il Brasile stava votando, che strano il televoto flash sempre tutto bloccato, ma dai. Mi prendete per cosa? Mica sono nata ieri.

Sappiamo già che loro hanno il vincitore, siamo qui per cosa?”, ha dichiarato la modella, concorrente della precedente edizione. Alfonso Signorini commenterà quanto da lei affermato? Al momento sulla questione tutto tace e in tanti sperano di saperne di più.