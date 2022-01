GF Vip, Soleil Sorge ha ammesso cosa è successo sotto le coperte con Alex Belli

Soleil Sorge, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, ha ammesso cosa è successo sotto le coperte con Alex Belli. La donna è stanca delle insinuazion

Soleil Sorge, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, ha ammesso cosa è successo sotto le coperte con Alex Belli. La donna è stanca delle insinuazioni.

GF Vip, Soleil Sorge e la battuta di Giucas Casella

Alfonso Signorini, nella puntata del GF Vip andata in onda lunedì 24 gennaio, è tornato a parlare di quello che è accaduto sotto le coperte tra Soleil Sorge e Alex Belli. L’attore ha chiesto di rispettare la privacy e di non dire nulla, così il conduttore ha rispettato la sua richiesta, facendo capire ai telespettatori che qualcosa è accaduto.

Delia Duran ha raccontato la versione fornita da Alex a tutti i concorrenti. Anche Giucas Casella in confessionale ha fatto una battuta. “Soleil e Alex che facevano le cose sotto i letti” ha dichiarato. Soleil si è molto offesa per questa battuta e ha spiegato che vuole che questi discorsi non vengano fatti.

GF Vip, Soleil Sorge: “Basta parlare di quello che è successo a letto”

“Bravo è, proprio una rappresentazione perfetta.

Hai sottolineato ancora quella cosa mia e di Alex sotto le coperte. Basta parlare di quello che è successo a letto. Anche basta, mi sono rotta, a me non fa ridere e neanche alla mia famiglia a casa credimi. Hai enfatizzato quella cosa che è uscita, non è proprio bello quello che hai fatto. Però va bene così tranquillo. Poi è anche un attimo fraintendere e a me non fa ridere. A me fa ridere la loro situazione e non l’ironia su quello che abbiamo fatto o meno io e Alex” ha dichiarato Soleil Sorge, molto irritata per la situazione.

“Non fa niente non ce l’ho con te. Però basta scherzare o tirare in ballo questo argomento. Il fatto è che mi ferisce un po e poi non voglio che la gente pensi altro. Dai non ci torniamo più. Poi si deve alludere a certe cose e allora io dirò altre cose e poi qui finiamo in un teatrino brutto. Perché fino ad oggi sono stata zitta però questo gioco non mi piace” ha aggiunto la donna.

GF Vip, Soleil Sorge ha ammesso cosa è successo sotto le coperte con Alex Belli

Dopo la puntata, Soleil si è sfogata con Sophie Codegoni e ha svelato più di quanto avesse fatto fino ad ora. “Volendo fare il teatrino si stanno rovinando i programmi. Il fine comune è che ne vogliono uscire bene. Quindi se riprendono dagli accordi che avevano faranno il lieto fine, se gli si sbarella devono prendere una decisione e magari uscirne subito. Poi sono arrabbiata perché loro fanno intendere che è successo una cosa completa sotto le coperte. Questo mi fa innervosire troppo” ha spiegato la Sorge. Sophie Codegoni ha fermato subito la sua amica, spiegandole che in realtà non fanno intendere “una cosa completa, ma i pre, i preli“. A questo punto Soleil è rimasta in silenzio e ha annuito, confermando quello che è accaduto.