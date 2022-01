GF Vip, Soleil Sorge in lacrime: “Non lo vede mai nessuno”

Soleil Sorge è scoppiata in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge piange al GF Vip

Nelle ultime settimane Soleil Sorge ha vissuto numerosi scontri all’interno della Casa e, nonostante non lo abbia dato a vedere, è probabile che sia rimasta male per alcune delle parole spese dai concorrenti nei suoi confronti.

Nelle ultime ore l’influencer si è abbandonata alle lacrime, senza però spiegare agli altri concorrenti quale fosse il motivo della sua tristezza. In sua difesa è accorsa Miriana Trevisan, che ha detto: “Basta con questa storia che lei è forte, non lo è sempre. Prima ha pianto e non lo vede mia nessuno”.

Soleil Sorge e Alex Belli

In particolare Soleil Sorge sarebbe stata scossa nelle ultime settimane dalla squalifica di Alex Belli dal programma.

I due avevano stretto una speciale amicizia all’interno della Casa e in tanti erano convinti che Belli avrebbe lasciato la moglie Delia Duran proprio per vivere la sua storia con Soleil Sorge. La squalifica di Belli e la sua rappacificazione con Delia hanno mandato su tutte le furie Soleil, che si è detta fortemente delusa dal comportamento dell’attore.

Soleil Sorge: le liti

Nelle ultime ore al GF Vip i concorrenti si sono praticamente divisi dopo l’accesa lite avuta da Katia Ricciarelli e Lulù Hailé Selassié.

La cantante lirica si è rivolta alla principessa etiope con insulti razzisti e in tanti hanno avuto da ridire sul suo comportamento, a partire proprio dalla stessa Soleil. Lei come le altre concorrenti si è sfogata contro la Ricciarelli in confessionale e nelle prossime ore è possibile che il programma comunichi la squalifica del famoso volto italiano (che, al momento, non sembra essere intenzionata a chiedere scusa per quanto accaduto). Anche Soleil si è schierata dalla parte di Lulù Selassié.