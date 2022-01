Sul web, sta circolando una particolare indiscrezione relativo al futuro lavorativo della concorrente del GF Vip, Soleil Sorge.

GF Vip, Soleil Sorge: indiscrezione sul futuro lavorativo della gieffina

Nella serata di lunedì 10 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

Mentre i fan del programma aspettano di scoprire le ultime novità del reality e gli esiti del televoto, sul web stanno circolando alcune indiscrezioni circa il futuro lavorativo di Soleil Sorge.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è approdata al GF Vip dopo aver partecipato ad altri reality come L’Isola dei Famosi o Pechino Express e, nel corso della sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, è diventata uno dei concorrenti più “sorvegliati” dello show, donando al pubblico molte emozioni ma soprattutto moltissimi pettegolezzi.

GF Vip, Soleil Sorge: il ruolo all’interno della Casa

Nei primi tre mesi trascorsi al GF Vip, Soleil Sorge ha fatto parlare di sé non soltanto per il suo carattere estremamente schietto e irriverente e per la sua arguzia ma anche per la love story vissuta con l’attore Alex Belli.

Sono tanti i fan del programma che, nonostante la squalifica dell’ex gieffino, continuano a chiedersi se la liaison tra Soleil Sorge e Alex Belli sia stata reale o meno: fatto sta, che i telespettatori continuano a seguire la concorrente, che si sta reinventando data l’assenza dell’attore.

GF Vip, Soleil Sorge: prossima opinionista del reality?

Il successo di pubblico riscosso dalla carismatica Soleil Sorge sta spingendo gli ambienti del mondo dello spettacolo a valutare una possibile evoluzione del suo personaggio e del suo percorso lavorativo futuro.

Sulla base di alcune indiscrezioni riportato da Casa Chi, infatti, pare che l’ex tronista di Uomini e Donne possa ricoprire, nella prossima edizione del format, il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, seguendo le orme dell’ex gieffina ed oggi opinionista Adriana Volpe.

A questo proposito, pare che Alfonso Signorini abbia individuato in Soleil Sorge la persona ideare per ricoprire un simile ruolo.

Non resta che armarsi di pazienza e scoprire se simili indiscrezioni si tramuteranno, infine, in realtà…