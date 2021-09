Gf Vip, Soleil Sorge non è single: “Potrebbe essere l’uomo della mia vita”

Per la prima volta al GF Vip 6 Soleil Sorge ha confessato di avere un uomo misterioso al suo fianco.

Per la prima volta dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 l’italo americana Soleil Sorge ha confessato di essere impegnata e di sognare al più presto una famiglia tutta sua.

Al momento il nome del suo misterioso compagno resta top secret, ma l’ex fidanzata di Jeremias Rodriguez ha già rivelato di provare per lui un sentimento importante. “Adesso sento quel cambiamento, come donna mi sentirei in grado di prendermi cura di un bambino”, ha dichiarato, e ancora: “Questa persona ha messo in dubbio tutto, vedo tanto rispetto. Potrebbe veramente essere l’uomo della mia vita”.

Soleil Sorge: gli ex fidanzati

Nella casa del GF Vip Soleil Sorge ha incontrato Gianmaria Antinolfi, con cui ha vissuto una breve liasion. Precedentemente l’influencer era stata legata al fratello minore di Belen Rodriguez, Jeremias.

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi

La storia Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi non è naufragata nel migliore dei modi e quanto i due si sono incontrati di nuovo nella casa del GF Vip hanno finito per dirsene di tutti i colori.

