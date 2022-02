Soleil Sorge è scoppiata in lacrime sfogandosi con Alex Belli per il suo legame con Delia.

Dopo la rabbia e la gelosia, Soleil Sorge è scoppiata in lacrime parlando con Alex Belli del loro rapporto.

Soleil Sorge: il rapporto con Alex Belli

Alex Belli è rientrato nella casa del GF Vip 6 per tentare di riconquistare sua moglie, Delia Duran, e al momento sembra quasi esserci riuscito.

Soleil Sorge ovviamente non ha preso bene la cosa e, dopo un attacco di gelosia nei confronti dell’attore, gli ha manifestato la sua rabbia e, a seguire, è scoppiata in lacrime:

“L’unica cosa che mi faceva stare bene erano i tweet che facevi, mi davano forza e ora non puoi più fare nemmeno quelli. Danno fastidio anche quelli adesso. A me l’unica cosa che mio faceva stare bene era la verità del rapporto che avevamo noi.

Adesso non possiamo più avere quello e mi sento giù. Non sei qui per me, ma per recuperare il tuo rapporto per Delia. Tu sì ok sei qui, posso vederti, ma tanto stai lì a mettere lo smalto a Delia! Non ti vedo mai tutto il giorno”, ha dichiarato l’influencer, che nonostante questo continua a dirsi non innamorata di Alex.

Alex Belli: la moglie Delia

A meno di 24 ore dall’ingresso di Belli nella casa del GF Vip, lui e Delia Duran sembrano aver fatto pace.

I loro baci e abbracci nella casa del reality show hanno mandato su tutte le furie Soleil, che ha fatto una scenata di gelosia all’attore. Come andranno a finire le cose tra i due nelle prossime settimane?