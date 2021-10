Gf Vip: Soleil Sorge scoppia in lacrime mentre parla con Gianmaria Antinolfi

Anche Soleil Sorge ha avuto un momento di sconforto nella Casa del Grande Fratello Vip: lo sfogo in giardino con Gianmaria Antinolfi

Sempre solare e sprezzante delle malelingue, anche Soleil Sorge ha avuto un calo nella Casa del Grande Fratello Vip. Parlando infatti in giardino con Gianmaria Antinolfi, nelle scorse ore la showgirl italoamericana è scoppiata in lacrime. Il motivo del suo sconforto risiederebbe nel fatto che nella magione romana si sente poco considerata, sottolineando come tutti gli altri Vipponi siano concentrati solo su loro stessi, senza mai chiederle come sta.

Soleil crolla: si sente sola, probabilmente isolata dal gruppo, non considerata e coinvolta.#GFVIP pic.twitter.com/NOjdGgnbWh — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 20, 2021

Gf Vip: Gianmaria consola Soleil

A tentare di consolare Soleil ci ha dunque pensato la sua ex fiamma, che diventatole oggi amico le ha consigliato di non preoccuparsi e di provare a resistere ancora un po’.

Gianmaria e la Sorge sono anche tornati a parlare dei pettegolezzi sui presunti accordi che Sophie Codegoni avrebbe preso fuori del reality, come precisato anche da Francesca Cipriani. La bombastica ex Pupa ha infatti parlato di un accordo fatto nel mese di agosto per inscenare il rapporto a 3 tra Soleil, Gianmaria e la stessa Sophie.

Parlando sempre con l’imprenditore partenopeo, Soleil ha dunque spiegato quello che potrebbe essere successo poco prima di entrare nello show di Alfonso Signorini.

L’influencer ha così precisato in merito all’ex tronista di Uomini e Donne: “Pensava che il modo migliore per lei di fare qualcosa fosse quello di discutere con me. Prima di entrare ha rilasciato interviste dicendo: Eh, discuterei con Soleil”. Sarà dunque davvero solo strategia?