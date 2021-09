Gf Vip, Soleil Sorge si dichiara giornalista ma nell’elenco dell’Ordine non c’è: gaffe in diretta

Prima gaffe di Soleil Sorge al GF Vip: la modella si è detta giornalista ma del suo nome non c'è traccia sugli elenchi dell'Ordine.

Il GF Vip è iniziato da poche ore ma non mancano le prime gaffe da parte dei protagonisti della nuova edizione: tra queste quella di Soleil Sorge, che nel presentarsi si è dichiarata giornalista ma il cui nome non compare in alcun elenco dell’Ordine.

Soleil Sorge giornalista: il nome non è nell’elenco

“Sono una modella, una influencer, un’attrice e una giornalista“. Così si è descritta la neo gieffina nella sua clip di presentazione. Controllando però negli elenchi dell’Ordine dei giornalisti che contengono i nomi di tutti coloro che, pubblicisti o professionisti, posseggono il tesserino, il suo nome non è presente.

Sono state provate tutte le combinazioni, sia con che senza accento sull’ultima lettera del cognome (Sorgé, Sorgè, Sorge), sia con il cognome d’arte “Stasi”.

Del suo nominativo però non c’è traccia tra gli iscritti all’Ordine. Resta dunque da chiedersi perché la giovane si sia dichiarata, oltre che modella influencer e attrice, anche giornalista. Non si esclude che possano essere le stesse opinioniste o il conduttore a chiederglielo nella prossima puntata.

Soleil Sorge giornalista ma il nome non è nell’elenco: ironia sui social

Inevitabilmente le parole di Soleil non sono passate inosservate sui social, dove decine di utenti hanno dato il via a ironie e meme sulle sue dichiarazioni.

“Non ti puoi assentare un attimo per vivere una pandemia mondiale che Soleil ne approfitta per diventare anche giornalista”, “Soleil giornalista presso: il giornalino della scuola” e “Quanti lavori che fa Soleil non ne sapevo neanche uno?” sono solo alcuni dei commenti comparsi su Twitter.