GF Vip, Soleil su Alex: “Ho deciso di mettere fine alla nostra amicizia”

Nel corso della quarantaduesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil.

Alfonso Signorini è tornato in onda giovedì 17 febbraio con la quarantaduesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil. Ecco cosa è successo.

Soleil, la quarantaduesima puntata del GF Vip

Anche nel corso della quarantaduesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Delia, Soleil e Alex Belli. Chiamata in Mistery Room, Delia ha confermato di avere bisogno di tempo perché non ha dimenticato tutto quello che è successo tra Alex e la Sorge.

Soleil, le parole sull’amicizia con Alex

Anche Soleil arriva in Mistery Room e dal suo canto ha affermato: “Sono sempre più sicura delle cose che ho detto ad Alex (…) Che deve recuperare il matrimonio senza continuare a far soffrire Delia”.

Per poi aggiungere: “Mi manca la complicità, il tempo che passavamo insieme. (…) Io ho deciso di mettere fine alla nostra amicizia, per un riguardo verso Delia e verso di lui e anche perché non voglio avere rapporti limitati e falsati”.

Soleil, le dichiarazioni dell’attore

In seguito Alex raggiunge le due concorrenti del Grande Fratello Vip. Vengono spente le luci per provare a strappare delle dichiarazioni più schiette. A quel punto Alex Belli ha dichiarato: “Sono due donne splendide, complesse ma decisamente opposte“.

Per poi aggiungere: “Ho due amori. Le forme dell’amore sono diverse. C’è un amore umano nei confronti di Sole, però dall’altra parte ho un amore completamente diverso“.