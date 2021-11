GF Vip, Soleil su Gianmaria e Belen: la “risposta” della Rodriguez non passa inosservata

Nel corso della ventesima puntata del GF Vip Soleil si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni su Belen e Gianmaria che non sono passate inosservate.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 19 novembre con la ventesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Soleil si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni su Belen e Gianmaria che non sono passate inosservate.

Ecco cosa è successo.

Soleil, il rapporto con Gianmaria Antinolfi

Nel corso della ventesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Ma non solo, l’influencer è finita anche al centro dell’attenzione per via di alcune sue dichiarazioni su Gianmaria che non sono passate inosservate.

A tal proposito, infatti, Soleil ha dichiarato: “Voleva comprarmi delle cose e poi andava all’outlet. Si vanta tanto di riempire le donne di regali, e fa nomi di brand e poi… Non farti il figo con quello che non sei.

Si finge Briatore, ma è un lavoratore semplice. . (…) Mette da parte i soldi e mangia pasta e piselli. Di che parliamo? Quanto è grande casa tua visto che fai tanto il fico?”.

Soleil, le parole su Gianmaria e Belen Rodriguez

Alfonso Signorini ha quindi chiesto a Soleil: “Ma come ha fatto Belen a cadere nella rete di Gianmaria?“.

“Sono stato fortunato”, ha affermato Gianmaria. “Dovremmo chiederlo a lei”, ha invece risposto Soleil. Per poi aggiungere: ““Allora, facciamo così: quando esco di qui possiamo parlare di quello che penso io e quello che ti ha detto lei. Ok?”.

Parole, quelle di Soleil, che non sono passate inosservate, tanto che diversi follower hanno scritto a Belen Rodriguez dopo la puntata, in modo tale da sapere cosa ne pensasse.

In particolare una follower ha chiesto: “Scusa Belen, puoi asfaltare la carog.a Soleil?”. “Sinceramente non so cosa sia successo“, ha commentato la Rodriguez. Una risposta che non è passata inosservata, con la Rodriguez che ha così preferito sorvolare sulla vicenda.