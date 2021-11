GF Vip, Soleil su Miriana Trevisan: “È molto incoerente”

Nel corso della diciassettesima puntata del GF Vip si è parlato di Miriana Trevisan e del suo rapporto con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 8 novembre con la diciassettesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato di Miriana Trevisan e del suo rapporto con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli.

Ecco cosa è successo.

Miriana Trevisan, il rapporto con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli

Negli ultimi giorni Soleil Sorge e Katia Ricciarelli hanno espresso il proprio disappunto in merito al comportamento di Miriana Trevisan con Nicola Pisu. In particolare secondo le due inquiline della sesta edizione del Grande Fratello Vip la showgirl non si starebbe comportando bene con Nicola Pisu.

Accuse che non sono passate inosservate, con la Trevisan che si è sfogata dicendo: “Guardate è una roba assurda”.

Per poi aggiungere: “Ma dai, ma vi rendete conto di quello che dicono?! Mi stanno massacrando! ‘Perché hai 50 anni’, mi hanno detto. A me adesso mancano Jo e Ainett. Sono state veramente crudeli! Sono veramente crudeli e str***e. Pensano solo a farci la paternale, educazione civica poi sono i primi a sbagliare! Mi dicono ‘tu devi comportarti così e fare questo’. Sono una donna per bene e non voglio sentire altro”.

Miriana Trevisan, la diciasettesima puntata del GF Vip

Proprio di Miriana Trevisan e del rapporto con Soleil Sorge e Katia Ricciarelli si è parlato nel corso della diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip. In particolare secondo Soleil Sorge la Trevisan giocherebbe con i sentimenti di Nicola. A tal proposito Miriana Trevisan ha dichiarato: “Soleil mi ha sempre detto di lasciarmi andare, ora però che l’ho attaccata allora mi dà addosso”. La Sorge dal suo canto ha affermato: “È molto incoerente, ma non mi sono mai permessa di parlare male di lei”.

Miriana Trevisan, le parole di Katia Ricciarelli

Sulla questione è intervenuta anche Katia Ricciarelli che a tal proposito ha affermato: “Lei può fare quello che vuole. Quello che a me ha dato sempre fastidio è questo vorrei e non vorrei. Mi ha dato dolore come donna e come se fossi una madre vedere Nicola che soffriva mentre lei ballava”. Parole che non sono passate inosservate, con Miriana Trevisan che, interpellata dal conduttore, ha confermato come, a suo avviso, la storia con Pisu sia arrivata al capolinea.