GF Vip, Soleil svela quando abbandonerà la Casa: “Non ha più senso stare qui…”

Soleil Sorge ha affermato di essere pronta a lasciare la casa del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge si è sfogata contro alcune dinamiche sorte al GF Vip 6 e ha confessato quando avrebbe intenzione di lasciare il programma.

Soleil Sorge contro il GF Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge è stata una delle protagonista odiate e amate dal pubblico.

Nelle ultime ore l’influencer è stata chiamata per un confronto con Delia Duran e il marito Alex Belli con cui, fino a pochi giorni fa, sembrava aver instaurato un rapporto speciale all’interno della casa. Soleil non ha gradito di essere ancora coinvolta tra i due e per questo si è sfogata contro il programma affermando di essere pronta a uscire il prossimo 13 dicembre:

“Pensavo che mi avessero chiamata in Mystery Room per parlare di qualcosa di interessante mio e invece no. Ormai sono 2 mesi che sto qua a non so fare cosa.

Io sicuramente il 13 esco di qui. Perché non ha più un senso stare qui dentro per i triangoli, ti rendi conto che ormai sono tirata in ballo soltanto per questo? Queste cose non mi interessano, non ne voglio far parte”, ha tuonato, e ancora: “Non ho interesse a creare altre dinamiche per cui si deve andare a pensare male. Non mi va che sia tirata in ballo per queste cose non piacevoli.

Mi piace stare qui, ma non per questi triangoli. Faccio tanto e invece si parla sempre di questa cosa”.

Soleil Sorge: la decisione di Alex Belli

Soleil Sorge ha inizialmente instaurato un buon rapporto con Alex Belli ma ha finito per far precipitare le cose tra il modello e sua moglie, Delia Duran, che in diretta tv si era scagliata contro di lei e contro il marito. Dopo lo sfogo di Soleil al GF Vip anche Alex Belli ha affermato di essere pronto a lasciare il programma:

“Hai ragione e lo stesso vale per me.

Queste non sono cose che mi piacciono e l’ho sempre detto. […] Non mi hanno nemmeno lasciato Delia nemmeno un’ora dopo questo cespuglio di schiaffi che mi sono preso”, ha affermato.

Soleil Sorge: il bacio a Alex Belli

Nelle ultime ore al Grande Fratello Vip Soleil Sorge e Alex Belli si sono scambiati un appassionato bacio sulle labbra al termine della messinscena della Turandot. I due faranno chiarezza sui loro reciproci sentimenti prima della fine del programma?