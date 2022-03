Soleil: “Ecco chi avrei voluto vincitore del Gf Vip”

Ospite di Casa Chi, Soleil Sorge si è lasciata andare ad alcuni commenti sui suoi compagni d’avventura, dicendo la sua sul vincitore e sulle coppie.

Il Grande Fratello Vip si è concluso da una settimana con la vittoria della principessa etiope Jessica Selassié. La romana ha battuto all’ultimo televoto l’attore Davide Silvestri. Benché se ne dica una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality, condotto da Alfonso Signorini, è, senza dubbio, Soleil Sorge.

Dopo la fine dell’avventura nella casa, l’influencer non sembra fermarsi nemmeno un attimo. È subito diventata opinionista de “La Pupa e il Secchione Show“, con Barbara d’Urso. Ospite di Casa Chi, l’ex gieffina ha ripercorso alcuni dei momenti più importanti vissuti nella casa di Cinecittà, lasciandosi andare ad alcuni commenti sulla vincitrice del programma e sulle coppie nate nel corso del programma.

Soleil sulla vittoria di Jessica Selassiè

Alla domanda sulla vincitrice del Grande Fratello Vip, Soleil si è detta felice del traguardo raggiunto della principessa: “Tante cose fanno la vittoria, sono felice per Jessica”. Con la verità che la contraddistingue, però, non ha nascosto che avrebbe preferito la vittoria di Davide. “Avrei voluto vedere Davide vincere. È stato un amico per me, abbiamo condiviso tante. Ha rappresentato lo spirito del GF, la strategia ma anche l’intrattenimento”.

Soleil e le coppie del Gf Vip

Nel corso di questa lunga edizione di Grande Fratello Vip, tante sono state le coppie che si sono formate. Proprio per questo motivo, i giornalisti hanno voluto porre alcune domande, anche un po’ cattive, a Soleil. Alla domanda: “Quale coppia scoppierà per prima”, Soleil, c’è da dire, si è trovata molto in difficoltà. “Posso dire la coppia Jessica- Barù che si è già rotta? Per Sophie e Basciano sono io la loro Cupido, quindi non posso che tifare per la loro storia.

Manuel e Lulù mi sembrano innamoratissimi. Magari Gianmaria e Federica, che non ho ancora vissuto”, ha poi aggiunto l’influencer.

Soleil e il triangolo con Alex e Delia Duran

Inevitabile è stato il discorso sul famoso triangolo con Alex Belli e Delia Duran, che ha tenuto banco per mesi e mesi nel corso delle puntate serali. La risposta di Soleil, però, è stata molto secca: “Spero che possano trovare la loro strada e la loro felicità”.