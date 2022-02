GF Vip, Soleil vittima di Alex e Delia: un audio incastra la coppia

GF Vip, Soleil Sorge vittima di Alex Belli e Delia Duran: un audio sembra incastrare la coppia.

Una nuova polemica in tema GF Vip sta infiammando i social. Al centro della scena ci sono Alex Belli e Delia Duran, visti come i carnefici di Soleil Sorge. I fan di quest’ultima hanno reso virale un audio in cui moglie e marito sembrano architettare un piano per far “esplodere” l’influencer italo-americana.

GF Vip: Soleil vittima di Alex e Delia

La soap tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge continua ad interessare i fan del GF Vip. Mentre Miriana Trevisan crede che l’influencer italo-americana non sia la vittima della situazione, alcuni fan hanno reso virale un video che dimostra il contrario. Nel filmato in questione, anche se l’audio non è molto chiaro, si vedono Alex e Delia che si scambiano baci e abbracci, lasciandosi andare a grandi risate.

Moglie e marito si parlano all’orecchio e si riescono a captare pochissime battute. “Qui dentro non sicuramente…“, esclama Belli.

La frase incriminata di Delia

Ad un certo punto, Delia tuona:

“Quando tu hai voglia… boom!”.

Secondo i fan di Soleil, lo scambio di battute tra moglie e marito dimostra che i due si sono organizzati per far capitolare la Sorge. Quest’ultima, quindi, sarebbe una loro vittima, come ritengono anche la mamma e la zia, che si sono sfogate sui social. Non a caso, in molti sono pronti a scommettere che la Duran, tra le risate, abbia suggerito a Belli:

“Facciamola esplodere“.

Il riferimento, secondo i seguaci del GF Vip, è proprio in merito a Soleil, già provata dal ritorno di Alex in Casa.

Qual è la verità?

Molto probabilmente, la verità è quella sostenuta da Miriana Trevisan. Soleil non è vittima di Alex e Delia, ma loro complice. D’altronde, l’influencer italo-americana, se avesse voluto, avrebbe potuto tranquillamente sottrarsi al “limone” della Duran.