GF Vip, Sonia Bruganelli asfalta Miriana Trevisan: “Gatta morta”

In vista della finale del Grande Fratello Vip 6, Sonia Bruganelli si è scagliata contro Miriana Trevisan, che ha definito “una gatta morta”.

Sonia Bruganelli contro Miriana Trevisan

Non corre buon sangue tra Sonia Bruganelli e Miriana Trevisan e l’opinionista del GF Vip non ha perso occasione per criticare Miriana Trevisan, concorrente della sesta edizione del GF Vip, che a suo dire sarebbe “una gatta morta”.

“Miriana è una donna che ha 50 anni ma che non li dimostra. Mi verrebbe da chiamarla ragazza infatti”, ha dichiarato Lady Bonolis, e ancora: “A me personalmente non è piaciuta all’interno del reality perché è un po’ gatta morta e spesso tende a piangersi addosso”.

L’addio al GF Vip

Nei giorni scorsi Sonia Bruganelli ha affermato che non sarà presente nella prossima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini ma ha anche replicato contro la collega Adriana Volpe, che a sua volta ha detto che avrebbe cambiato idea se la “avessero corteggiata”.

“Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro.

Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista”, ha dichiarato la moglie di Paolo Bonolis, mentre contro la sua collega ha detto: “Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo.”

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? E soprattutto, la conduttrice tornerà davvero alla conduzione del programma tv o rinuncerà come hanno pensato in molti?