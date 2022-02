GF Vip, Sonia Bruganelli attacca Lorenzo Amoruso: “Usa le fan”

Sonia Bruganelli ha scagliato una frecciatina contro Lorenzo Amoruso nella casa del GF Vip 6.

L’opinionista Sonia Bruganelli ha scagliato una stoccata contro Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, che secondo lei starebbe facendo il doppiogioco proprio per proteggere l’ex Miss.

Sonia Bruganelli contro Manila Nazzaro

Sonia Bruganelli non ha affatto apprezzato il comportamento di Lorenzo Amoruso in merito a Jessica Selassié e, attraverso i social, si è scagliata pubblicamente contro il compagno di Manila Nazzaro.

“Ma non capisci che sto difendendo Jessica da uno che non fa altro che utilizzare le sue fan per ricavare voti per la moglie”, ha dichiarato la moglie di Paolo Bonolis. Lorenzo Amoruso replicherà?

Stefania Orlando contro Lorenzo Amoruso

Nei giorni scorsi Lorenzo Amoruso ha affermato di essere deluso dal comportamento adottato da Manila al GF Vip e contro di lui si erano scagliati diversi fan dell’ex Miss e la conduttrice Stefania Orlando, che attraverso i social aveva tuonato: “Cosa non ci si inventa pur di avere addosso un occhio di bue o per cercare di creare interesse nel pubblico e un po’ di empatia per la tua donna! Alex Belli insegna!”.

Lorenzo Amoruso aveva preso le distanze da Manila con un messaggio via social in cui aveva scritto: “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisiva che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”.

L’ex calciatore replicherà contro Sonia Bruganelli al GF Vip? In tanti tra i fan suoi e di Manila non vedono l’ora di saperne di più ma per il momento sulla questione tutto tace.

Nel frattempo, nella casa del Grande Fratello Vip, è atteso il ritorno di Alex Belli, che vorrebbe cercare di riconquistare Delia Duran (che, al contrario, si è detta intenzionata a lasciarlo definitivamente). Come andranno a finire le cose tra i due al GF Vip?