Gf Vip, Sonia Bruganelli attacca Oriana Marzoli: "Vederla che elemosina amore mi fa male"

In seguito ad un acceso confronto tra Ginevra Lamborghini e Oriana Marzoli, Sonia Bruganelli non ha esitato a criticare l'influencer venezuelana.

In questa puntata del Gf Vip andata in onda lunedì 28 novembre non sono mancate le scintille e i momenti di tensione.

In particolare c’è stato un confronto particolarmente acceso tra Sonia Bruganelli e Oriana Marzoli.

Quest’ultima poco prima aveva discusso con Ginevra Lamborghini. Il ritorno della ex gieffina ha smosso gli equilibri già precari presenti tra Antonino e la venezuelana. Non solo. Spinalbese ha dimostrato di avere un grande feeling con Ginevra, mandando ancora più in crisi Oriana. Ed è da questo punto che è intervenuta l’opinionista.

Gf Vip, Oriana a Ginevra: “Ti sarebbe piaciuto essere al mio posto…”

Oriana Marzoli con un tono “tagliente” si era rivolta a Ginevra Lamborghini affermando: “Ti sarebbe piaciuto essere al mio posto sotto alle coperte con Antonino”. Dall’altra parte Ginevra è stata una “fida” complice e amica di Antonino, un aspetto questo che è stato visibile fin da subito: “Ora sei in un burrone. Non devi chiederti quello che vuoi in una donna, fidati semplicemente del tuo istinto. Hai bisogno di qualcuno che ti sollevi da terra”.

Oriana Marzoli è in lacrime e Sonia Bruganelli sferra un colpo

Da questo confronto Oriana Marzoli è apparsa distrutta e in lacrime. L’opinionista è subito andata dritto al punto e ha affermato: “Penso che a lei di Antonino non importi, sta male perché sa della brutta figura che ha fatto. Vederla che elemosina amore mi fa sentire male, è imbarazzante”. Oriana quasi non vuole stare a sentire e replica: “Come donna non vali niente, non ti voglio neanche sentire”. “Se solo potessi pensare ti sentiresti male amore”, ha infine dichiarato Sonia Bruganelli.