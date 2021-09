GF Vip, Sonia Bruganelli contro Tommaso Eletti: la reazione di Valentina Nulli Augusti

Sonia Bruganelli ha tuonato contro Tommaso Eletti e la sua ex fidanzata al GF Vip. Valentina Nulli Augusti ha replicato via social.

Durante la diretta al Grande Fratello Vip Tommaso Eletti è finito in nomination insieme al collega Davide Silvestri. L’opinionista Sonia Bruganelli si è scagliata contro l’ex concorrente di Temptation Island.

Tommaso Eletti in nomination

Durante la diretta del GF Vip l’opinionista Sonia Bruganelli si è scagliata contro Tommaso Eletti che, senza dubbio, è uno dei personaggi più controversi dello show (così come del resto lo è stato durante la sua partecipazione a Temptation Island).

“Secondo me non solo stai cambiando, ma credo che tutto quello che hai vissuto non sia stata neanche tutta colpa tua, perché una donna di 40 anni avrebbe dovuto rendersi conto, secondo me, anche del pericolo che potevi trovare in una situazione come quella del reality che hai vissuto. Per cui forse avrebbe dovuto tutelarti un po’ di più, magari facendoti aiutare da uno psicologo, ma non certo in un reality dove tu hai potuto solo dare il peggio di te”, ha dichiarato Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli contro Tommaso Eletti: la replica di Valentina

Dopo l’inaspettata critica di Sonia Bruganelli Valentina Nulli Augusti, ex fidanzata del ragazzo, ha replicato via social. “A volte quando sento certe persone parlare e affermare determinate cose mi chiedo se siano frutto di riflessione o si apra solo bocca per sentenziare senza discernimento”, ha dichiarato l’ex volto di Temptation Island, probabilmente infastidita dalle parole di Sonia Bruganelli.

Tommaso Eletti e Davide Silvestri

Per sapere se sarà Tommaso Eletti a lasciare il GF Vip bisognerà attendere la prossima puntata del programma e nel frattempo Davide Silvestri si è sfogato con gli altri concorrenti presenti all’interno dello show.

