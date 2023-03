GF Vip, Sonia Bruganelli costretta a scusarsi: cos'è successo

Al GF Vip l’opinionista Sonia Bruganelli è stata costretta a scusarsi in diretta tv per via di quanto accaduto nell’ultima puntata del programma.

Sonia Bruganelli: le scuse in diretta

Durante l’ultima diretta al GF Vip il conduttore Alfonso Signorini ha rimproverato i concorrenti del reality show e ha affermato che all’interno dello show televisivo si sarebbe svolto “uno spettacolo pessimo” che avrebbe generato un certo malcontento ai piani alti di Mediaset. Dopo aver ascoltato le parole del conduttore anche l’opinionista Sonia Bruganelli ha deciso di scusarsi per i toni accesi da lei usati nella scorsa diretta del reality show e in particolare si è scusata con Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

“Sono d’accordo con te”, ha detto rivolgendosi a Signorini la moglie di Bonolis, e ancora: “Anche per quanto mi riguardo. Anche la mia vena, specialmente con le due ragazze. Purtroppo mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare. Per cui mi dispiace sia per Micol, che è rimasta molto male, e sia per Giaele”, ha confessato.

A nome di tutti i concorrenti presenti nel bunker di Cinecittà si è scusato invece Daniele Dal Moro, che ha affermato: “Chiedo scusa per i miei atteggiamenti aggressivi, toni e modi sbagliati. Esasperati perché molti di noi siamo qua dentro. Chiedo scusa a nome di tutti”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?