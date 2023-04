GF Vip, Sonia Bruganelli: "Ecco chi merita di vincere"

Sonia Bruganelli ha svelato chi, secondo lei, meriterebbe di vincere al GF Vip e ha rotto il silenzio in merito al suo addio al programma.

Sonia Bruganelli: il vincitore del GF Vip

Sonia Bruganelli è stata per la seconda volta opinionista al GF Vip e ha svelato chi, secondo lei, meriterebbe di vincere all’interno del programma.

“Per motivi diversi meriterebbero di vincere Nikita, perché è quella che è riuscita a rimanere fredda e a gestire tutto senza mai urlare, e Oriana, che io non amo ma che ha creato l’apocalisse non appena è entrata. Avrei detto anche Tavassi se fosse rimasto quello che era quando è entrato”, ha confessato.

La moglie di Paolo Bonolis ha affermato che questa è stata la sua ultima partecipazione al reality show in veste di opinionista e ha anche affermato che, in futuro, per lei meriterebbero di partecipare al programma in questo ruolo Giulia Salemi e Soleil Sorge.

“Come ho già detto, credo che sia l’ora di Giulia Salemi e di tante ragazze che sono cresciute con il Gf: le dico solo che nella prima puntata di Ciao Darwin una delle due capo-squadre sarà proprio Giulia. La cosa bella del Gf è che ogni tanto mi lascia delle persone che poi ho il piacere di far lavorare nelle mie produzioni”, ha affermato. In tanti si chiedono se cambierà idea e se tornerà per la terza volta al GF Vip in veste di opinionista.