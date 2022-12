Come sappiamo da tempo, Sonia Bruganelli salterà quattro puntate del GF Vip 7.

Il motivo? Le vacanze di Natale a Dubai sono irrinunciabili. Chi la sostituirà? I nomi in lizza piacciono ai fan.

GF Vip, Sonia Bruganelli salta 4 puntate: chi la sostituirà?

Lo scorso anno, Sonia Bruganelli ha saltato diverse puntate del GF Vip nel periodo di Natale. Quest’anno, ovviamente, accadrà la stessa cosa. Per la moglie di Paolo Bonolis, le vacanze a Dubai sono fondamentali e non ci rinuncerebbe per niente al mondo.

La passata edizione, Alfonso Signorini l’ha sostituita con Laura Freddi, ma quest’anno la scelta non sembra essere ricaduta su di lei.

GF Vip: i nomi in lizza per sostituire Sonia

Secondo le indiscrezioni, il conduttore del GF Vip starebbe pensando di sostituire Sonia con Giulia Salemi. Quest’ultima fa già parte del reality e si occupa della parte social, per cui sarebbe facilissimo ingaggiarla per un doppio ruolo.

Altre voci di corridoio, però, parlano di Elenoire Ferruzzi. Al momento, è bene sottolinearlo, non abbiamo alcuna conferma.

Adriana Volpe non sostituirà Sonia Bruganelli

L’unica certezza riguarda Adriana Volpe, che ha sottolineato più volte che non intende prendere il posto di Sonia Bruganelli. Nelle ultime ore, la conduttrice ha cinguettato: “Non sostituisco nessuno, come già detto quando andai ospite al GF“.