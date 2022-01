GF Vip, Sonia Bruganelli su Soleil: “Fossi in lei me ne andrei dalla casa”

L'opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli interviene sul triangolo formato da Delia, Alex e Soleil: ecco il consiglio per la bella Soleil.

L’ingresso di Delia Duran come nuova concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha acceso gli animi di concorrenti, opinionisti e Vipponi eliminati dal gioco. A dire la sua sullo scontro tra Delia e Soleil, questa volta è stata Sonia Bruganelli, che in una diretta Instagram ha lanciato un consiglio alla Sorge.

GF Vip, Sonia Bruganelli su Soleil Sorge: “Ecco cosa farei io, se fossi in lei”

Sonia Bruganelli senza freni, l’opninionista del Grande Fratello Vip 6, in una recente diretta Instagram, si è sbilanciata sul triangolo composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. A tal proposito, la moglie di Paolo Bonolis ha rivelato cosa farebbe lei se si trovasse nei panni di Soleil, ecco le sue dichiarazioni:

“Fossi in Soleil io me ne andrei dalla casa, mi farei la mia storia con Alex o comunque farei ingelosire Delia e così lei che ora è andata nella casa, si troverebbe dentro la casa, senza Soleil”.

GF Vip, bufera social su Sonia Bruganelli per il consiglio fornito a Soleil

Il mondo degli utenti social non ha affatto gradito le ultime esternazioni di Sonia Bruganelli su Soleil, sono tantissimi infatti i commenti negativi rivolti nei confronti dell’opinionista.

Ecco un esempio:

“Occhio, la cattiveria torna al mittente! Ha un marito pure lei, no?”.

Oppure:

“A questa signora vorrei chiedere: se suo marito avesse trovato una Soleil cosa avrebbe fatto? Come donna ti dico che il tuo comportamento è controcorrente, stai facendo una bruttissima figura”.

GF Vip, Sonia Bruganelli e le parole su Soleil: il pubblico rivuole Laura Freddi

Il mondo social dopo le ultime dichiarazioni di Sonia Bruganelli su Soleil Sorge e dunque sul consiglio dispensato all’influencer, rimpiange e rivuole Laura Freddi come opinionista, ciò in quanto quest’ultima è considerata dalla stragrande maggioranza degli utenti dei social, una figura più coerente e moralmente corretta rispetto alla Bruganelli.

La stessa Laura Freddi, in una recente intervista rilasciata a Biccy e pubblicata nella giornata del 16 gennaio 2022, ha parlato della sua esperienza come sostituta opinionista del Grande Fratello Vip 6, ecco le sue parole a riguardo:

“Non mi aspettavo tanto affetto dal pubblico, ma tanto, tanto, tanto! Non è facile sostituire qualcuno in qualcosa iniziato tre mesi fa. Inizialmente ero un po’ impaurita, ma mi sono sentita a casa e sono stata coccolata”.

Nonostante il feedbeck del pubblico riguardo il ruolo di opinionista ricoperto da Laura Freddi sia stato molto positivo, al momento non sembra esserci alcuna possibilità che la showgirl entri a far parte del cast del Grande Fratello Vip 6, ma magari la Freddi potrebbe essere una delle nuove opinioniste della prossima edizione del reality, chissà.

Nel frattempo non ci resta che attendere la messa in onda dell’appuntamento settimanale del GF Vip 6, che andrà in onda lunedì 17 gennaio 2022.