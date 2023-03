GF Vip, Sonia Bruganelli svela perché ha chiesto scusa in diretta: "Non mi sono piaciuta"

GF Vip, Sonia Bruganelli svela perché ha chiesto scusa in diretta: "Non mi s...

Al GF Vip Sonia Bruganelli si è scusata in diretta tv per i toni da lei usati nella precedente diretta contro Giaele De Donà e Micol Incorvaia. A seguire l’opinionista ha svelato perché ha deciso di scusarsi.

Sonia Bruganelli: le scuse in diretta

Al GF Vip Alfonso Signorini ha rimproverato il cast del programma per i toni spesso violenti usati in diretta tv e a seguire anche l’opinionista Sonia Bruganelli ha deciso di chiedere scusa per il suo comportamento. Sui social c’è chi ha fatto notare all’opinionista che in tanti si sarebbero comportati come lei e che avrebbe anche potuto evitare di scusarsi. La moglie di Paolo Bonolis ha quindi deciso di rompere il silenzio spiegando ulteriormente: “Il mio modo di esprimere un’opinione è stato troppo aggressivo. Non mi sono piaciuta. Io ragiono per me, gli altri hanno la coscienza loro”.

Sonia Bruganelli si era scusata in particolar modo con Giaele De Donà e Micol Incorvaia che, a suo dire, sarebbero rimaste ferite dalle sue parole nei loro confronti. L’opinionista non ha fatto alcuna menzione a Edoardo Tavassi e, durante l’ultima diretta, il suo sfogo infuocato contro il concorrente aveva suscitato l’ira di sua sorella Guendalina, che per tutta risposta l’aveva insultata via social.