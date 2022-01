Gf Vip, Sophie arrabbiata con Jessica per la frase sugli slip di Alessandro Basciano: cos’è successo?

Nella casa del Grande Fratello Vip non mancano le incomprensioni. L'ultima riguarda Sophie Codegoni e Jessica Selassié.

Nella casa del Grande Fratello Vip sono due protagoniste indiscusse. Una si è fatta conoscere per il suo fascino provocatore e il suo carattere deciso, l’altra per la sua dolcezza e la sua determinazione. Tra loro è nata una bella amicizia, ma non sono mancate le incomprensioni.

A scombussolare gli equilibri è stato Alessandro Basciano, entrato nella casa di Cinecittà pronto a conquistare l’ex protagonista di Uomini e Donne, senza nascondere gli apprezzamenti per Soleil e per la maggiore delle sorelle Selassié. Ora Sophie è di nuovo arrabbiata con Jessica: cos’è successo?

Gf Vip, Sophie arrabbiata con Jessica

Dopo l’ingresso di Basciano nella casa più chiacchierata (e discussa) d’Italia, Sophie Codegoni si è allontanata da Gianmaria – con il quale sembrava esserci del tenero – e in fretta si è avvicinata al nuovo arrivato, dal quale è rimasta subito colpita.

Alessandro ha chiesto a Sophie se volesse essere la sua fidanzata e nella casa del Gf Vip si godono il loro amore. Tra i due, tuttavia, non sono macati i litigi. L’ultima battutina dell’ex protagonista di Uomini e Donne, che coinvolgerebbe Jessica, ha fatto arrabbiare Sophie.

Gf Vip, Sophie arrabbiata con Jessica: la frase sugli slip

Una frase di Alessandro Basciano non è proprio piaciuta a Sophie. Lui voleva essere ironico e farla sorridere, ma lei proprio non ha gradito, tanto da rinfacciarglielo prima di andare a dormire.

“Le mutande me le cambi tu o Jessica?”, sono state le parole di Basciano che hanno fatto arrabbiare la fidanzata.

Gf Vip, Sophie arrabbiata con Jessica: il rapporto tra le due

Al suo ingresso, Jessica non ha negato il possibile interesse per Alessandro, il quale si definisce amico della Selassié ma non nutre per lei la stessa attrazione.

Al contrario, i suoi occhi non riescono a resistere a Sophie, con cui forma ormai una vera coppia (l’ennesima nata a Cinecittà).

L’avvicinamento tra la Codegoni e Basciano, tuttavia, ha compromesso il legame tra le due vippone: Sophie e Jessica, infatti, avevano stretto una bella amicizia, ma ora la loro sintonia sembra essersi attenuata.