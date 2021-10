Al GF Vip, il rapporto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si è evoluto: i due hanno trascorso la notte insieme e si sono baciati.

GF Vip, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono baciati: il rifiuto della ragazza

Nel corso delle scorse settimane, l’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, si era molto avvicinata all’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi. Negli ultimi giorni, tuttavia, la ragazza aveva espresso un chiaro rifiutonei confronti del coinquilino, asserendo: “Non mi piace da nessun punto di vista. Era un’attrazione dettata da tante cose che non sto qui a spiegare. Lui è un bel ragazzo, ma finisce lì. Dico questo perché sono sicura che non è quello giusto per me.

Sono sicura, l’indecisione che ho avuto era frutto di altre cose, sono da un mese qui e lui è indubbiamente un ragazzo carino. Poi non mi voglio mettere in nessun triangolo, non ne ho voglia, quindi lo lascio volentieri a Soleil se lo vuole. Specifico che non è il mio ideale né esteticamente, né caratterialmente, non potrebbe esserci nulla”.

GF Vip, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono baciati: “Sei gelosa di me, quindi”

In netta contrapposizione con le sue recenti dichiarazioni, tuttavia, Sophie Codegoni ha poi deciso di trascorrere la notte con Gianmaria Antinolfi.

Durante la festa di sabato 23 ottobre organizzata dalla produzione del GF Vip, i due concorrenti hanno trascorso molto tempo insieme e hanno condiviso balli, chiacchierati e alcuni drink. In questo contesto, inoltre, si sono poi ritirati in veranda e hanno cominciato a scambiarsi coccole ed effusioni.

A questo punto, l’imprenditore ha deciso di stuzzicare la coinquilina, affermando: “Dici che ti dà fastidio se mi vedi con altre.

Sei gelosa di me, quindi. Ma, se non ti piaccio, com’è possibile?”.

GF Vip, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono baciati

Dopo aver trascorso due ore in questo modo, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono ritirati in casa e si sono trasferiti in camera, dove hanno trascorso la notte insieme.

In camera, i due concorrenti hanno continuato a coccolarsi e corteggiarsi fino a quando non si sono baciati, immortalati dalle telecamere del reality show.