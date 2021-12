Sophie Codegoni si è lamentata della scarsa pulizia nel bagno della casa accusando quattro concorrenti di aver lasciato escrementi nel bidet.

Attimi di tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove Valeria Marini si è lamentata con Sopie Codegoni per aver lavato male i piatti: l’ex protagonista di Uomini e Donne ha sbottato svelando che ci sarebbero quattro concorrenti poco rispettosi degli spazi comuni al punto da lasciare cicche ed escrementi nel bidet.

Sophie Codegoni: “Ho trovato escrementi nel bidet”

La showgirl, entrata di recente nel programma in coppia con Giacomo Urtis, ha attaccato la sua compagna di gioco per averla lasciata da sola nel momento della pulizia dei piatti e per aver lavato male quei pochi che le aveva lasciato.

Sophie si è allora giustificata dicendo di aver voluto godere degli ultimi momenti insieme ad alcuni concorrenti che presumibilmente lasceranno la casa dopo il 13 dicembre e precisando di essere sempre stata attenta a lasciare in ordine la casa a differenza di quanto fatto da altri.

Senza troppi mezzi termini e giri di parola, ha infatti svelato di aver più volte trovato in bagno “le cicche, la pipì terra e la cacca nel bidet“. Su chi sia stato lei non ha dubbi, ma ha preferito non dirlo esplocitamente e limitarsi ad affermare che “sono quattro i nomi, che non faccio ma so benissimo chi lascia gli escrementi nel bidet e le cicche e chi non fa i piatti“.