GF Vip, Sophie Codegoni sulla rottura con Matteo Ranieri: “Nessuna intimità con lui”

Sophie Codegoni, al Grande Fratello Vip, ha parlato della sua rottura con Matteo Ranieri, scelto alla fine del suo trono a Uomini e Donne.

GF Vip, Sophie Codegoni parla della rottura con Matteo Ranieri

Sophie Codegoni, nella casa del Grande Fratello Vip, ha parlato della sua relazione con Matteo Ranieri, ex corteggiatore scelto dalla ragazza alla fine del suo trono. La concorrente ha svelato alcuni retroscena sul loro rapporto e sulla loro rottura. I due non si sono lasciati in modo civile e diverse frecciatine che si sono tirati nei mesi successivi alla rottura hanno reso evidente a tutti che il loro rapporto non è rimasto buono.

L’ex tronista ha svelato altri dettagli sul modo in cui è stata lasciata dal ragazzo di 28 anni.

GF Vip, Sophie Codegoni parla della rottura con Matteo Ranieri: come è stata lasciata

“Farmi passare per quella che non voleva trovare l’amore e voleva fare la fashion blogger no. Erano tante cose… io non sono mai arrivata ad una risposta anche perché conta che quando è venuto a casa mia per lasciarmi è arrivato con l’amico che aveva la macchina accesa, lui è sceso dalla macchina e mi ha detto ‘a me non piaci né esteticamente né caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan?‘, questo è stato – giuro su mia madre – il modo in cui mi ha lasciato” ha raccontato Sophie Codegoni, spiegando come è stata lasciata da Matteo Ranieri, che i fan hanno sempre difeso.

GF Vip, Sophie Codegoni parla della rottura con Matteo Ranieri: “Nessuna intimità con lui”

“Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita veramente brutta, perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte del letto e non ti dà neanche un bacio, che non sia un bacio fatto per una storia, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico” ha spiegato Sophie, svelando che non c’è stata intimità. L’ex tronista ha dichiarato di essere sicura che lui non entrerà mai nella casa per un confronto, perché sarebbe poi costrettro a rivelare delle verità scomode.