Gf Vip, Sophie Codegoni sulla storia con Corona: “Tra me e lui è finita in maniera tranquilla”

Nello studio del Grande Fratello Vip Sophie Codegoni ha rotto il silenzio sulla storia con Corona. Come ha reagito Basciano.

Nella casa del Gf Vip sono stati puntati i fari, in queste ultime ore, su Sophie Codegoni. Alfonso Signorini ha mostrato, nel corso della puntata del 28 febbraio, le immagini di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi che è stato fidanzato per qualche tempo con la modella, tra le pagine del settimanale “Chi”, ha affermato, senza troppi giri di parole di aspettare la ex.

Non aveva inoltre risparmiato delle critiche a Basciano arrivando persino a dire che “Lei è troppo per lui”.

Sophie Codegoni rompe il silenzio su Corona

Ed è stato proprio questo il punto di partenza di Sophie. La giovane, pur riconoscendo l’affetto che prova per Corona non ha avuto dubbi sul fidanzato. Commentando le foto del giornale ha spiegato: “Queste foto sono di giugno/luglio. Io e Fabrizio lavoriamo insieme e abbiamo un’amicizia stupenda.

C’è stato un momento in cui ci siamo legati molto, ma è una cosa che ho sempre tenuto fuori dalle telecamere. Tra me e lui è finita in maniera tranquilla”. Ha poi aggiunto: “Il vero amore l’ho scoperto con Ale”.

Alessandro: “Bastava che me lo dicesse”

Alessandro aveva affermato in studio di non aver avuto modo di parlare con la fidanzata della precedente relazione con Corona. A proposito di ciò ha osservato: “Bastava me lo dicesse.

Anche io ho avuto le mie relazioni precedenti. Mi ha detto che mi avrebbe presentato questa persona, ma non mi ha mai detto della relazione. Ha omesso proprio questo. prima di entrare un mio amico mi aveva detto che aveva avuto una relazione con lui ma aspettavo me lo dicesse lei”.