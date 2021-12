Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono sempre più vicini e sempre più attratti l'uno dall'altra. Sono arrivati ad un passo dal tanto atteso bacio.

GF Vip, Sophie e Alessandro sempre più vicini: forte attrazione

L’arrivo di Alessandro Basciano all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha sconvolto ogni equilibrio, soprattutto tra le donne.

Sophie Codegoni è rimasta completamente affascinata dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne e i due sembrano essere sempre più vicini. Tra loro è nata una fortissima attrazione, che diventa più forte ogni giorno che passa. In tanti aspettano che accada qualcosa di più tra di loro.

GF Vip, Sophie e Alessandro sempre più vicini: l’attesa del bacio

L’attesa si sa, rende tutto più bello. Forse è questo il principio su cui si basano Sophie e Alessandro, che sono sempre più vicini al bacio, ma senza andare oltre.

I loro visi sono sempre più vicini, ma non si sono ancora baciati. I due hanno chiacchierato in giardino, parlando proprio di questo argomento, nella consapevolezza che manca davvero poco per fare un passo in più nella relazione. Entrambi sono convinti che presto si baceranno, ma per il momento nessuno dei due ha fatto il primo passo.

GF Vip, Sophie e Alessandro sempre più vicini: alti e bassi

Tra i due ci sono stati dei piccoli alti e bassi, ma nonostante questo continuano ad essere molto vicini l’uno all’altra.

Alessandro Basciano sembrava aver fatto un piccolo passo indietro, chiedendosi se lui e Sophie sono davvero compatibili. L’ex tentatore di Temptation Island ha sempre dichiarato di essere molto attratto da Sophie, ma vuole vedere se sono compatibili caratterialmente e se, oltre alla bellezza, ci sia qualcosa che faccia davvero la differenza in una relazione.