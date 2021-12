GF Vip, Sophie e Gianmaria: “Quello che faccio con la parrucca lo farei anche senza”

Nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 6 dicembre con la venticinquesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Ecco cosa è successo.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi al GF Vip

Ultimamente Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono riavvicinati. Dopo essere stati lontani per più di un mese, senza quasi rivolgersi la parola, i due hanno deciso di tornare a frequentarsi, tanto da scambiarsi altri baci.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, la venticinquesima puntata

Ebbene, proprio del rapporto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si è parlato nel corso della venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip.

In particolare il conduttore, rivolgendosi a Sophie ha affermato: “Ci sono delle cose che non mi tornano, tu con l’identità di Charlotte hai acquisito una sicurezza che in Sophie non riesci a trovare, mi chiedo perché hai bisogno di una parrucca per liberare i tuoi freni inibitori? Quello che però non mi torna è che poi quando vi alzate al mattino non vi parlate più e io questo non riesco a capirlo”.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, le parole dei vipponi

Sophie, interpellata dal conduttore, ha quindi replicato: “Il gioco di Charlotte ci diverte, ma quello che faccio con la parrucca lo farei anche senza. Abbiamo un rapporto molto particolare. Io gli ho detto che ho una attrazione veramente forte a livello fisico però non mi scatta quella confidenza in più, non so se è una timidezza”.

Interpellato sempre dal conduttore, Gianmaria Antinolfi, dal suo canto, ha dichiarato: “Io a differenza del passato mi sto avvicinando a lei in questi giorni, stiamo parlando molto di più, a me piacerebbe stare vicino a parlare anche del nulla”.