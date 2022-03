GF Vip, Sophie Codegoni smaschera Miriana Trevisan: la strategia della showgirl viene a galla.

Sophie Codegoni ha smascherato Miriana Trevisan, raccontando a Soleil Sorge la bugia che la showgirl ha detto nell’ultima diretta del GF Vip. Stando a quanto sostiene l’ex tronista, la coinquilina nel mandare al televoto Alessandro Basciano ha agito di strategia.

GF Vip: Sophie smaschera Miriana

Nell’ultima puntata del GF Vip, Miriana Trevisan e Antonio Medugno sono stati chiamati a scegliere due persone da portare al televoto con loro. Mentre il tiktoker ha scelto Sophie Codegoni, l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai ha optato per Alessandro Basciano. In diretta tv, davanti alla domanda di Sonia Bruganelli, Miriana ha dichiarato:

“Nessuna strategia, potevo agire di testa e invece ho giocato col cuore. Ho scelto di non votare per Sole perché lei è qui da 5 mesi. Ho preferito votare per qualcuno che è arrivato dopo. Perché come ho già detto più volte, vorrei che alla fine arrivassero tutti quelli che sono qui da settembre. Così escludendo chi è qui da mesi ho optato per Alessandro, anche se non ho nulla contro di lui”.

Belle parole, ma per nulla veritiere. Questo, almeno, è quanto sostiene Sophie, che ha letteralmente smascherato la Trevisan.

La strategia di Miriana

Parlando con Soleil Sorge, Sophie ha raccontato di aver parlato con Miriana e ha sottolineato che la showgirl ha agito di “strategia“. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato:

“Mi ha confidato che l’ha fatto per me e lei. Perché lei mi ha detto ‘se possiamo giocare di strategia io lo faccio. Se io avessi scelto Soleil era un pericolo molto più alto sia per me che per te. Con Ale eravamo tutte più al sicuro. Mi spiaceva separarti da Ale, ma almeno eravamo salve. Ho tutelato noi andando al televoto con chi è meno forte’. Poi le è dispiaciuto perché Ale le sta simpatico, però ha agito di strategia per tutelare me e lei e capisco il suo ragionamento. Secondo lei tu non saresti mai uscita e nemmeno Antonio, che aveva appena superato una votazione con lei e Nathaly. Per questo motivo ha puntato subito su Ale”.

Altro che cuore: Miriana ha mandato al televoto Basciano perché temeva di scontrarsi con Soleil, molto amata dal pubblico.

Miriana è una finta buonista?

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: perché la Trevisan ha mentito? In diretta, invece, che parlare di una scelta di “cuore” poteva tranquillamente dire di aver agito per strategia. Che male c’è? D’altronde, il GF Vip è un gioco e ragionare pensando alla finale è anche normale.