GF Vip, Sophie torna a parlare del suo ex Matteo: “Non verrà mai qui, non mi terrebbe botta”

Nella casa del GF Vip, Sophie Codegoni è tornata a parlare del suo ex Matteo Ranieri, ecco cosa ha dichiarato nello specifico l'ex tronista

Nella casa del Grande Fratello Vip cominciano ad emergere le prime confessioni, in particolare quelle dell’ex tronista di Uomini e Donne, Sophie Codegoni, la quale ha parlato dell’ex fidanzato Matteo Ranieri con toni poco carini, naturalmente la replica dell’ex corteggiatore non si è fatta attendere molto.

GF Vip, Sophie Codegoni parla di un possibile confronto con Matteo Ranieri

Nella casa del Grande Fratello Vip è già tempo di polemiche e confessioni, in seguito alla puntata andata in onda venerdì 24 settembre 2021, la bella Sophie Codegoni ha commentato insieme ad alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia, l’ipotesi che il suo ex Matteo Ranieri possa varcare la soglia della porta rossa, per un confronto faccia a faccia.

Ecco cosa ha dichiarato la Codegoni a tal proposito:

“Lui non penso venga qui, perchè sa quanto io l’ho coperto. poi calcola che dopo la rottura io sono passata malissimo e lui no. Lui non verrebbe mai qui perchè sa che in uno scontro faccia a faccia non mi terrebbe botta, perchè sa che io dico la verità e ho le prove di quello che ha fatto”.

GF Vip, Sophie Codegoni e le prove contro le accuse di Matteo Ranieri

Nella sua confessione a cuore aperto la giovane Sophie ha raccontato di avere delle prove per sbugiardare Matteo da alcune accuse che sono state mosse contro di lei, ecco cosa ha raccontato a riguardo:

“Quando ci siamo lasciati per farmi passare male lui ha raccontato che io lo avevo messo in imbarazzo portandolo in un hotel milanese da €1000 a notte facendolo pagare. Bugiardo, perchè io ho carte che dimostrano che per tre notti è costato €300. A Milano non puoi trovare di meno. Sono stata molto attaccata sui social e lui non soltanto non mi ha difesa dicendo la verità, ma ha gettato benzina sul fuoco”.

GF Vip, la replica di Matteo Ranieri alle accuse mosse da Sophie nei suoi confronti

Dopo le dichiarazioni di Sophie Codegoni, la reazione e la conseguente replica di Matteo Ranieri non si è certo lasciata attendere, il giovane ha commentato il tutto attraverso alcuni post sui social.

In una recente foto pubblicata su Instagram, Ranieri ha scritto nella didascalia testuale:

“Insultare me non renderà migliore te”.

Una frase che senza dubbio suona come un riferimento alla sua ex, oltre a questo riferimento, l’ex corteggiatore ha poi postato un Tweet sarcastico nel quale ha scritto:

“Ogni sabato mattina, in Italia, un Matteo si sveglia, sa che dovrà twittare più in fretta di un leone o verrà perseguitato”.

Per concludere in un’Instagram Story pubblicata nella mattinata di domenica 26 settembre 2021, Ranieri in riferimento alle dichiarazioni della sua ex scrive: