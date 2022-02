GF Vip, sparito il riso di Soleil: chi l'ha rubato? E' caccia al ladro nella Casa più spiata d'Italia.

Nella Casa del GF Vip è scoppiato un altro dramma: qualcuno ha rubato il riso di Soleil Sorge. L’influencer italo-americana, stando al suo sfogo, è stata vittima di furto per la seconda settimana di seguito. Nel reality, neanche a dirlo, è caccia al ladro.

GF Vip: sparito il riso di Soleil

Da qualche settimana a questa parte, Soleil Sorge e altri coinquilini fanno spesa in modo singolo. L’influencer italo-americana, con i 20 euro che le spettano, fa la sua scorta personale di cibo. Ultimamente, però, c’è qualche conto che non torna. La “Vippona”, dopo l’ultima spesa, ha perso le staffe e ha raccontato che c’è qualcuno che le ruba il riso. Stando al suo sfogo, qualche concorrente l’ha presa di mira ed è la seconda settimana di seguito che resta senza un prodotto indispensabile per la sua dieta.

Nuovo mistero al GF Vip

Appena la Sorge si è resa conto del furto si è sfogata con Jessica Selassié, Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo. Ha tuonato:

“È la seconda settimana che rimango senza riso, perché a loro non risulta che qualcuno l’ha messo”.

Che fine ha fatto il riso di Soleil? Al momento non è dato saperlo.

E’ possibile, come le hanno fatto notare i concorrenti presenti alla discussione, che il GF Vip non lo abbia mandato, come accaduto con altri prodotti. L’influencer italo-americana, però, è convinta che non si tratti di una dimenticanza, ma di un vero e proprio furto.

Jessica veste i panni dell’investigatore

Mentre Jessica Selassié promette di indagare per trovare il ladro del GF Vip, i fan di Soleil hanno una convinzione.

Secondo il popolo dei social è stata Nathaly a mettere a segno il colpo. Nel corso della giornata, anche la principessa etiope ha rivolto la sua attenzione alla Caldonazzo ed è arrivata alla stessa conclusione dei follower: ad aver rubato il riso di Soleil potrebbe essere stata proprio l’ex primadonna del Bagaglino.