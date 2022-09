La settima edizione del GF ViP è stata confermata, ma c'è ancora grande riservatezza sul cast.

A circa due settimane dall’inizio del GF Vip, Alfonso Signorini e lo staff stanno mantenendo grande riserbo sull’elenco del cast, tra forfait dell’ultimo minuto e nomi altisonanti.

GF Vip 7, l’elenco ufficioso del cast

Dopo aver avuto la certezza che il GF Vip si farà (si parlava infatti fino a qualche settimana fa del suo annullamento per via delle elezioni politiche e della situazione bellica in Ucraina), rimane però ancora da scoprire il cast dei partecipanti.

Il conduttore Alfonso Signorini e il suo staff stanno mantenendo grande riserbo sui nomi dei partecipanti alle settima edizione del format tv, ma vediamo cosa dicono i rumors.

GF Vip, tra nomi ufficiali e forfait

Intanto conosciamo due nomi ufficiali: Giovanni Ciacci (costumista che racconterà per la prima volta la convivenza con la sieropositività) e Wilma Goich (la cantante si metterà in gioco dopo la morte della figlia Susanna Vianello lo scorso 7 aprile 2020 per un tumore).

Il resto dei nomi che faremo di seguito quindi rimangono ufficiosi, ma verosimile.

Partiamo con Carolina Marconi, che dopo aver sconfitto il cancro, rientrerà nella casa più spiata d’Italia. A proposito di rivincite, si chiacchiera di un ritorno di Pamela Prati, dopo l’affaire Mark Caltagirone.

Spazio alla giovane star del web George Ciupilan, e ai conduttori radiofonici Patrizia Rossetti, Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi, fratello di Gene.

E ancora ecco la cantante, comica e attrice Gegia, passando poi all’icona trans Eleonoire Ferruzzi, l’ex mezzo busto della Rai Attilio Romita e Antonino Spinalbese, giovane diventato famoso per la sua relazione con Belen Rodriguez dalla quale ha avuto una figlia, Luna Marì.

Infine usiamo il condizionale anche per Patrizia Groppelli: la compagna di Alessandro Sallusti però secondo Pipol tv avrebbe dato forfait a pochi giorni dall’inizio per motivi personali.