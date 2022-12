GF Vip, Stefano Fiordelisi gioisce per il televoto, l'ex di Antonella lo attacca: "Pagliaccio"

Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi, si è scagliato via social contro il padre della concorrente del GF Vip.

Il papà di Antonella Fiordelisi ha gioito via social per il risultato del televoto, che ha visto trionfare sua figlia come preferita del pubblico con il 45% dei voti.

La questione ha sollevato l’ira di Gianluca Benincasa, ex di Antonella, che lo ha attaccato via social.

Stefano Fiordelisi e il televoto

Il padre di Antonella Fiordelisi continua a far parlare di sé: in queste ore ha pubblicato sui social una serie di stories con cui ha gioito per il risultato ottenuto da sua figlia al televoto e con cui ha preso in giro gli altri concorrenti del GF Vip.

La questione ha sollevato l’ira di Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella, che lo ha attaccato via social scrivendo:

“Ma gli spiegate a quel pagliaccio che la figlia non è andata in guerra? Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti. Ha reso un successo mediatico, un fallimento di vita. S.F. Riprenditi. Stai facendo la collezione di figure di me**a, quando vivrà la vita reale, non ci sarà nessun televoto che la salverà e il tuo fallimento genitoriale le avrà chiuso le porte del suo percorso lavorativo.

Sei diventato l’esempio da non seguire di un’Italia intera. Ps: le canzoni che scegli sono pessime.”

Al momento Stefano Fiordelisi non ha replicato alle sue parole e in tanti si chiedono se lo farà. Senza dubbio il comportamento del papà di Antonella è destinato a far discutere, e già in tanti hanno trovato che i suoi modi fossero alquanto inappropriati durante le sue ospitate al programma tv.