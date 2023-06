Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip una delle dinamiche più interessanti in assoluto è stata quella che ha riguardato Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini.

Il bel parrucchiere e la sorella di Elettra Lamborghini si sono infatti “trovati” fin da subito all’interno della casa più spiata d’Italia, costruendo giorno dopo un giorno un rapporto che a molti è sembrato sospetto.

Erano in tanti infatti a pensare che fossero fatti l’uno per l’altra e che prima o poi fra i due (rinominati Gin Tonic dai fan) sarebbe scoppiato l’amore. In effetti, alla fine, così è stato: dopo tanti tira e molla, una volta usciti entrambi dalla casa i due hanno confermato interesse reciproco, confermando la loro liaison con un bacio in diretta.

Ma era tutto vero? Forse no. Antonino Spinalbese si sarebbe infatti presto ritrovato fra le braccia dell’ex Miss Italia Carolina Stramare. Nelle scorse ore, inoltre, è emerso un nuovo interessante retroscena….

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: è stato tutto una farsa?

Gli hater della coppia si erano convinti che entrambi avessero in qualche modo recitato una parte per finire sotto le luci dei riflettori il più possibile. I sospetti sono stati confermati da una recente esclusiva di The Pipol Gossip, che nelle scorse ore ha pubblicato un video in cui si sente l’attuale fidanzato di Ginevra pronunciare le seguenti parole: “Antonino era carichissimo! È entrato in studio e Alfonso Signorini lo informa che Ginevra fosse single. Ma noi non potevamo dire che invece… Ginevra non era single!”.

La sorella di Elettra, insomma, era entrata nella casa del Grande Fratello Vip da fidanzata, contrariamente a quanto aveva raccontato.