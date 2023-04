Gf Vip, Tavassi a Micol: "Dormiamo insieme stasera?". Lei rifiuta: "Ci sono i miei genitori"

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono una delle coppie simbolo nate tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. Anche durante questa finale abbiamo riscontrato quanto sia cresciuto il loro amore, settimana dopo settimana.

Eppure il videomaker ha ricevuto una piccola delusione. il gieffino ha chiesto alla fidanzata se avesse voluto dormire con lei, non appena conclusa la puntata. Micol ha tuttavia risposto negativamente preferendo stare con i suoi genitori.

Gf Vip, Tavassi a Micol: “Dormiamo insieme stasera?”. Qual è stata la risposta della gieffina

Per Micol sono venuti a trovarla il padre e i due fratelli, Clizia e Mattia. Per Edoardo è arrivato il padre. Non appena il gieffino ha chiesto alla fidanzata se avesse voluto dormire con lei, quest’ultima ha replicato: “No, ma stasera ci sono i miei genitori”. Il padre di Edoardo ha comunque speso belle parole per la giovane: “Io da ragazzo amavo le ragazze bionde, di Micol dico che è acqua e sapone, quindi ci piace, le facce pulite ci piacciono sempre”.

Clizia Incorvaia alla sorella Micol: “H0 imparato tanto da te”

Micol ha avuto la possibilità di parlare a tu per tu con Clizia. L’incontro tra le due sorelle è stato quanto mai dolce e toccante: “Sono così emozionata, sei bellissima, siamo orgogliosi del percorso che hai fatto, l’hai vissuta in maniera eccelsa, senza maschere, nuda e cruda e la tua verità del cuore è arrivata a tutti. Penso che questa sia la tua più grande vittoria. Ho imparato tanto da te, sei la nostra piccola grande guerriera. Micol, ho scoperto una sorella diversa qui, sono fiera di te, di cosa hai dimostrato. Dico che ci siamo conosciute da adulte perché quando avevo 18 anni, lei aveva 6 anni, non la consideravo proprio, sono stata anche un po’ egoista”.