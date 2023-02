GF Vip, Tavassi contro Jeremias Rodriguez davanti ad Antonino: la reazione

Edoardo Tavassi, complice un gioco del GF Vip, ha tirato in ballo Jeremias Rodriguez, con il quale ha condiviso l’avventura all’Isola dei Famosi.

Il Vippone ha sganciato la sua frecciatina davanti ad Antonino Spinalbese, ex cognato di Jere.

Ai tempi della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi si è scontrato più volte con Jeremias Rodriguez. I due se ne sono dette di tutti i colori e non sono riusciti a chiarirsi neanche dopo la fine del reality. Grazie ad un gioco del GF Vip, Edoardo è tornato a parlare del fratellino di Belen e ha sganciato una frecciatina davanti ad Antonino Spinalbese, ex cognato di Jere.

Davanti alla domanda sul concorrente dei reality che non vorrebbe più incontrare, Tavassi ha risposto:

Antonino Spinalbese è rimasto impassibile. Sul suo volto non è comparso né un sorriso e né tantomeno una smorfia.

Appena entrato al GF Vip, Tavassi ha parlato di Jeremias con Antonino. Non facendo il suo nome, ha dichiarato:

“Poi fuori io e te ci racconteremo tante di quelle cose. Su certe robe ne saprai più di me. Però io ho un punto di vista molto particolare. Che poi quello che pensavo io era condiviso anche dagli altri, quasi tutti davvero. Il pensiero è partito da me e poi gli altri hanno concordato. Però posso dirti che in tutta la mia vita io non ho mai conosciuto uno così. Poi pensa che è difficile che io finisca per litigare in quella maniera. Per farmelo fare devi proprio combinarla grossa. Mi ha proprio sconvolto, anzi mi hanno sconvolto, uno più dell’altro”.