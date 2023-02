Edoardo Tavassi e Giaele De Donà non sopportano più Antonella Fiordelisi.

Secondo loro, la Vippona sta facendo di tutto per arrivare alla finale del GF Vip.

Al GF Vip, Antonella Fiordelisi continua ad avere più nemici che amici. Il suo atteggiamento non convince i compagni d’avventura e anche tra i fan sta perdendo parecchi consensi. Nelle ultime ore, Edoardo Tavassi e Giaele De Donà hanno analizzato la situazione dell’ex schermitrice, arrivando ad un conclusione ben precisa: il suo scopo è arrivare in finale, costi quel che costi.

Giaele ha tuonato:

La De Donà si riferisce alle accuse di violenza che la Fiordelisi ha fatto a Donnamaria.

Tavassi, dal canto suo, ha dichiarato:

“Lei voleva far passare Edoardo come uno che la picchiava. Per arrivare alla fine lei non guarda in faccia a nessuno. E non guarda in faccia soprattutto al fidanzato“.