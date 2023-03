GF Vip, Tavassi insulta Micol: gli autori lo chiamano in confessionale

GF Vip, Edoardo Tavassi insulta pesantemente Micol Incorvaia: gli autori lo chiamano in confessionale.

Lite inattesa al GF Vip tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Il primo si è scagliato contro la fidanzata, ricoprendola di insulti. Gli autori del reality più spiato d’Italia si sono visti costretti a convocare il Vippone in confessionale.

GF Vip: Tavassi insulta Micol

Nottata turbolenta al GF Vip per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. I due, non si capisce ancora bene per quale motivo, hanno avuto una lite e sono volati paroloni pesanti. Nell’intimità del van, il Vippone ha iniziato ad insultare la fidanzata, dandole della “sfigata di me**a“.

Tavassi contro Micol: volano paroloni

Nei video diventati virali sui social, si vede Tavassi insultare Micol. Edoardo, senza giri di parole, la manda all’altro mondo, dicendole che non è interessato né alla vittoria del GF Vip e né tantomeno a lei. La Incorvaia si limita a sottolineare che lui l’ha definita una “sfigata di me**a“.

Gli autori chiamano Tavassi in confessionale

Gli insulti che Tavassi ha riservato a Micol hanno alzato un gran polverone. I social pullulano di messaggi contro Edoardo, alcuni dei quali tirano in ballo Antonella Fiordelisi. Quest’ultima, infatti, non ha mai creduto alla relazione tra i due Vipponi. Durante la lite, gli autori del GF Vip sono stati costretti a convocare Tavassi in confessionale. Quando ne è uscito, strano ma vero, ha fatto pace con la Incorvaia e si è addormentato abbracciato a lei.