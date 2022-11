GF Vip, Edoardo Tavassi si dichiara per Micol Incorvaia: sta per nascere una nuova coppia?

Tra i nuovi concorrenti del GF Vip potrebbe presto nascere una coppia. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Il primo si è dichiarato, rivelando che ci sono tanti lati della Vippona che lo “ingrifano“.

GF Vip: Tavassi si dichiara per Micol

Mentre l’unica coppia del GF Vip, ovvero quella formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, inizia a perdere i colpi, un’altra potrebbe formarsi presto. Nelle ultime ore, Tavassi si è dichiarato per Micol Incorvaia, rivelando che si sono diversi aspetti di lei che lo fanno impazzire. I due Vipponi, tra uno scherzo e una confidenza seria, stanno trascorrendo parecchio tempo insieme e sembrano fatti l’uno per l’altra.

Tavassi, incalzato da Nikita Pelizon che ha notato un certo avvicinamento tra loro, ha ammesso:

“Sì certo che mi trovo bene quando sto con lei e credo che si veda è palese. Se potrebbe nascere una storia con Micol? Allora vi dico la verità. Micol ha un sacco di cose che piacciono molto a me. Lei ha tante caratteristiche che ricerco e abbiamo tante cose in comune. Tipo a lei piacciono tanto i manga e gli anime. Guardate che non è facile trovare una ragazza con cui vai d’accordo e che le piacciono queste cose fidatevi. C’ha un sacco di caratteristiche che apprezzo. Poi ovviamente è una bellissima ragazza, che le vogliamo dire a Micol”.