GF Vip: Taylor Mega pronta a entrare al programma

Secondo rumor diventati sempre più insistenti Taylor Mega sarebbe pronta ad entrare nella casa del GF Vip dove sono presenti due sue ex fiamme, Alberto De Pisis e Giaele De Donà.

Taylor Mega al GF Vip

Secondo i rumor in circolazione Taylor Mega sarebbe pronta a fare un incursione nella casa del GF Vip 7 dove per altro sono presenti due sue ex fiamme, Alberto De Pisis e Giaele De Donà. La stessa Mega ha svelato alcuni retroscena sulle liaison da lei avute con i due volti del programma tv e in tanti sono curiosi di sapere quali dinamiche potrebbero crearsi nel momento in cui lei dovesse entrare all’interno del programma.

Al momento la questione resta senza conferma e per saperne di più non resta che attendere.

La liaison con Giaele De Donà

Taylor ha confessato che sarebbe ancora “gelosa” di Giaele De Donà, con cui la passione sarebbe scoppiata la scorsa estate durante una vacanza da loro trascorsa insieme. Quanto a De Pisis l’influencer ha dichiarato:

“Alberto è sempre stato gay, non ha mai guardato una donna con interesse, ma tra noi è scattato qualcosa”.

Come andranno le cose tra i due se la bombastica influencer dovesse entrare all’interno del programma? I fan sono in trepidante attesa di saperne di più, specie visto che Taylor è famosa per il suo carattere forte e sopra le righe.