Gf Vip, tensione dopo la finale: "Rissa sfiorata tra Fiordelisi e Micol Incorvaia"

Sul Gf Vip sono state ormai calate le scure, eppure, a poche ore dalla sua conclusione, il reality show targato Canale 5 continua a far parlare di sé. Al termine della finalissima, andata in onda lunedì 3 aprile, tra due ex gieffine, Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia sarebbe quasi scoppiata una rissa e a raccontarlo è stato Biagio D’Anelli, concorrente della sesta edizione del reality.

Gf Vip, rissa sfiorata Fiordelisi e Micol Incorvaia: cosa è successo?

Biagio D’Anelli, in merito a quanto successo tra le due ex gieffine post-finale ha osservato:

“Annuncio, annuncio, annuncio. Ieri è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini e le paillettes si sono spenti, rissa sfiorata tra Micol e Antonella Fiordelisi. Rissa sfiorata. Ma voi mi dovete dire, due donne, è finito il reality, ma perché non ve ne andate con i vostri compagni in hotel a festeggiare la fine di un’edizione? Ma perché deve quesi partire una rissa tra due donne? Me lo fate capire? Diverbio acceso. Le hanno dovute dividere. Scoop sensazionale…bah, per me una cafonata pazzesca.”

Fiordelisi a Micol Incorvaia: “Preferisco essere bocciata”

In realtà già durante la finale, tra le due c’era stata un’aria parecchio tesa. In particolare quando Micol è arrivata in studio, è stato mostrato un video con alcuni dei momenti più salienti all’interno della casa. Ad un certo punto la si sente pronunciare una frase nei confronti di Antonella: “Se vuoi ti faccio scuola e dopo scuola”.

Quest’ultima ha risposto con tono secco: “Preferisco essere bocciata”. Su Twitter ha anche precisato: “Ah, dimenticavo… vuole fare doposcuola a me che sono laureata.. pensasse a diplomarsi così impara qualcosa”.