Gf Vip, tensione tra Cristina Quaranta e Luca Salatino: Carolina Marconi si intromette

Luca Salatino non ha gradito i commenti di Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi sul suo rapporto con Nikita Pelizon.

Nuove tensioni nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo una serata di festa, i concorrenti si sono ritrovati a chiacchierare in giardino ed Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta ne hanno approfittato per bacchettare Luca Salatino, che, a loro dire, avrebbe mancato di rispetto alla fidanzata, Soraia Cerruti, permettendo a Nikita Pelizon di avvicinarsi eccessivamente per fargli un massaggio.

Secono Ferruzzi e Quaranta, la modella è interessata a Salatino e non si farebbe scrupoli a mettere in pericolo la sua attuale relazione.

Luca Salatino contro Cristina Quaranta: “Ho 30 anni, faccio quello che mi pare”

“Che vi importa? Ho 30 anni, sono un adulto. Faccio quello che mi pare“, ha replicato Luca Salatino, andandosene arrabbiato. Poco dopo, è stato raggiunto da Cristina Quaranta, che voleva chiarire quanto detto: “Se io fossi stata Nikita, da donna, non mi sarei permessa nemmeno di toccarti per non mancare di rispetto alla persona che sta a casa e che guarda.

Per te non c’è malizia, ma vuoi scommettere che la tua fidanzata a casa dirà: ‘Brava la Quaranta che è solidale con le donne’?”

“È la mia ragazza, lo saprò io quello che pensa o no?”, ha tagliato corto Salatino, che, tra le lacrime, si è poi confidato con Charlie Gnocchi. “Se mi chiedessero di farmi uccidere per lei, lo farei in questo momento. Mi farei saltare in aria per lei”, ha dichiarato.

Anche Carolina Marconi contro Cristina Quaranta: “Tu hai fatto lo stesso con Amaurys”

Carolina Marconi si è poi intromessa nella questione, accusando Cristina Quaranta di aver fatto come Nikita Pelizon con un altro inquilino della casa durante un ballo. “Dici che non ti permetteresti mai di fare un massaggio a Luca però poi salti addosso ad Amaurys a gambe aperte. Se parliamo di solidarietà tra donne, anche tu devi comportarti in un certo modo perché Amaurys è sposato“, ha commentato Marconi.

Leggi anche: GF Vip, Elenoire Ferruzzi da giovane: “Ero una donna semplice e bellissima”

Leggi anche: Gf Vip, Antonella ed Edoardo: scintille sotto le coperte?