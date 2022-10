Scontro nella Casa più spiata d’Italia: sale la tensione tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati al GF Vip. Il confronto in diretta.

È scontro aperto nella Casa più spiata d’Italia tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati: le due donne, infatti, sono state invitate nella sala led per un confronto dal conduttore Alfonso Signorini.

GF Vip, tensioni tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati: “Lei fa la star, io la serva”

La nuova puntata del GF Vip andata in onda nella serata di lunedì 10 ottobre si è aperta con lo scontro tra Patrizia Rossetti e Pamela Prati. Subito, Alfonso Signorini ha fatto trasmettere alcuni video che mostravano le tensioni che si sono create tra le due concorrenti negli ultimi giorni. In particolare, in un filmato si sente la Rossetti che, rivolgendosi alla Prati, afferma: “Lei fa la star. Io, invece, faccio la serva”.

La showgirl, inoltre, si è più volte mostrata contrariata per i privilegi riservati alla coinquilina che sta trascorrendo la sua esperienza nella Casa beneficiando di una suite con tanto di bagno privato. In questo contesto, la Rossetti ha anche mandato a quel paese il conduttore.

Il confronto

Al termine delle clip, le due gieffine sono state sollecitate da Signorini a raggiungere la sala led per un confronto.

Alla Rossetti, Pamela Prati ha replicato asserendo: “Le tue parole mi hanno fatto male ma ho apprezzato il fatto che mi hai chiesto scusa”.

La showgirl, invece, ha risposto: “Ho usato toni forti ma rimango della mia opinione”.

Le concorrenti, quindi, si sono chiarite e si sono scambiate un abbraccio prima di tornare nel salone e ricongiungersi con gli altri vipponi.

Intanto, prima di chiudere l’argomento, Signorini ha chiosato: “Dopo il vaff… della Bruganelli, è arrivato anche quello della Rossetti”. Scatenando l’ilarità di tutti.