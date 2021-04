GF Vip: terzo incomodo tra Rosalinda e Andrea? Le novità sulla coppia

Un terzo incomodo potrebbe far capolino tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: le ultime indiscrezioni sulla coppia di ex gieffini

La storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sta proseguendo tuttora, anche dopo la fine dal Grande Fratello Vip. I due ex concorrenti appaiono difatti sempre più felici insieme, tuttavia poco fa hanno dovuto separarsi perché l’attrice ha lasciato Milano per raggiungere la sua famiglia a Catania.

Ultimamente, inoltre, hanno preso a circolare strani gossip sulla coppia relativamente alla presunta presenza di una terza donna che avrebbe perso la testa per il figlio dell’ex portiere interista. Di chi si tratta nello specifico?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

La signora in questione sarebbe una donna di terza età molto ricca, che si sarebbe infatuata dell’ex gieffino. Inoltre i due pare si conoscessero ancor prima che Andrea Zenga entrasse nella casa di Cinecittà, forse aiutato proprio da lei per il suo ingresso al Gf Vip. Tale voce, divenuta virale in pochissimo tempo, si è diffusa su tutti i social network, ponendo un velo ancora non del tutto chiarito sul giovane.

Non resta pertanto che attendere eventuali aggiornamenti per capire cosa ci sia di vero in questo rumors.